Систему электронного голосования, которая в этом году впервые будет использована на выборах в Мосгордуму, протестируют в третий раз в конце августа.
Теперь участвовать в тесте будут жители трех округов столицы, где и пройдет эксперимент. Подать заявку на участие можно будет с 12 по 21 августа.
Напомним, первый тест проводили столичные студенты. Были выявлены недостатки, ими занялись специалисты.
Второй раз систему могли протестировать все желающие москвичи. Вопрос был один - о судьбе бездомных животных. Все поставленные задачи были выполнены, значительных сбоев не зафиксировано.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет 8 сентября в трех округах, которые определили сами жители города: No 1 (Зеленоград), No 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No 30 (Чертаново Центральное и Южное).
Источник фото: Правда.ру
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