В августе пройдет еще один тест системы онлайн-голосования

Систему электронного голосования, которая в этом году впервые будет использована на выборах в Мосгордуму, протестируют в третий раз в конце августа.

Теперь участвовать в тесте будут жители трех округов столицы, где и пройдет эксперимент. Подать заявку на участие можно будет с 12 по 21 августа.

Напомним, первый тест проводили столичные студенты. Были выявлены недостатки, ими занялись специалисты.

Второй раз систему могли протестировать все желающие москвичи. Вопрос был один - о судьбе бездомных животных. Все поставленные задачи были выполнены, значительных сбоев не зафиксировано.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет 8 сентября в трех округах, которые определили сами жители города: No 1 (Зеленоград), No 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

В Москве стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании