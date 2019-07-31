В СР обвинили врио мурманского губернатора в "предвыборной рисовке"

Руководитель фракции "Справедливой России" в Мурманской облдуме Александр Макаревич прокомментировал отзыв на свой законопроект о надомном бесплатном соцобслуживании северян, достигших 80 лет, без учета критерия нуждаемости.

Отзыв был дан замгубернатора Романом Дурягиным. По словам Макаревича, которые приводит сайт партии, ответ в духе "ни да, ни нет" - "саморазоблачение врио губернатора Чибиса".

Депутат отметил, что по закону отреагировать должен был глава региона, но, видимо, "не хватило духа". Он добавил, что все его аргументы Андрей Чибис смахнул, как фигуры с шахматной доски, демонстрируя, что ему абсолютно безразличны проблемы стариков.

Парламентарий считает позицию кандидата в губернаторы от "Единой России" Чибиса "нечестной и антисоциальной". Он подчеркнул, что чиновник занимается "предвыборной рисовкой", а на самом деле совершенно не готов идти навстречу представителям старшего поколения, очень нуждающимся в поддержке.

Источник фото: Википедия

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