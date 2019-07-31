Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала руководству Петербургского избиркома не организовывать в Псковской области участки для голосования на выборах губернатора.
По ее словам, для этого есть серьезные основания - "по Псковской области очень нехорошая ситуация". Она пообещала, что ведомство будет внимательно следить за тем, что происходит в регионе, и выразила надежду, что в итоге северная столица примет правильное решение.
При этом Памфилова не против организации "дачных" участков в Ленинградской области. Она констатировала, что там будет находиться большое количество избирателей - пенсионеров, дачников и т.д.
Напомним, за пределами Петербурга планируется создать 92 участка - 72 в Ленинградской области и 20 в Псковской. По данным горизбиркома, на дачах в Ленобласти в день выборов могут находиться до 200 тыс. избирателей, в Псковской - 45 тысяч.
Источник фото: Википедия
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