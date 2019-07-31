В ГД раскритиковали идею лишить военных права голосовать в регионах

Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает, что лишение военнослужащих-срочников возможности принимать участие в выборах и референдумах в регионе по месту прохождения службы - это нарушение их прав.

Напомним, в конце мая соответствующий законопроект внесла группа парламентариев от КПРФ. Его планируется рассмотреть осенью, до конца августа собираются отзывы и замечания к документу.

Швыткин заявил РИА Новости, что военнослужащие не должны быть отрезаны от процессов, которые происходят в субъекте, где они проходят службу, и в стране в целом.

Депутат отметил, что инициативу поддерживать не намерен.

По его словам, если военнослужащего лишить права участвовать в каких-либо выборах или референдумах в регионе, где он служит, а там, где он проживает, он не будет участвовать, потому что его там, разумеется, нет, - "по сути это уже нарушение конституционных прав".

Источник фото: сайт "Единой России"

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