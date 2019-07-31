Верховный суд Крыма может отменить регистрацию одного из кандидатов в депутаты Госсовета, включенного в список реготделения "Единой России".
Речь идет о Армене Мартояне. Решение связано с поступлением информации о его судимости.
Избирком получил данные, что он был осужден в Армении. Сведений о погашении судимости нет, как и сведений о том, по каким статьям был осужден. В связи с этим комиссия обратилась в ВС.
Мартоян - советник при руководстве аппарата управления "Черноморнефтегаза". Он занимает 11-ю строчку в списке партии власти из 72.
Напомним, выборы в Госсовет Крыма состоятся 8 сентября. В действующем созыве парламента представлены только две политические силы - "Единая Россия" и ЛДПР.
Ранее стало известно, что крымское отделение ЛДПР повторно подало документы на участие в выборах в Госсовет.
17 июля партии было отказано в регистрации списка, возглавляемого Владимиром Жириновским, из-за того, что вовремя не были поданы документы. Однако ЛДПР смогла подтвердить, что это произошло из-за состояния здоровья ее представителя. В итоге суд обязализбирком принять документы.
Источник фото: Правда.ру
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