Избирком Крыма намерен через суд отменить регистрацию члена ЕР

Верховный суд Крыма может отменить регистрацию одного из кандидатов в депутаты Госсовета, включенного в список реготделения "Единой России".

Речь идет о Армене Мартояне. Решение связано с поступлением информации о его судимости.

Избирком получил данные, что он был осужден в Армении. Сведений о погашении судимости нет, как и сведений о том, по каким статьям был осужден. В связи с этим комиссия обратилась в ВС.

Мартоян - советник при руководстве аппарата управления "Черноморнефтегаза". Он занимает 11-ю строчку в списке партии власти из 72.

Напомним, выборы в Госсовет Крыма состоятся 8 сентября. В действующем созыве парламента представлены только две политические силы - "Единая Россия" и ЛДПР.

Ранее стало известно, что крымское отделение ЛДПР повторно подало документы на участие в выборах в Госсовет.

17 июля партии было отказано в регистрации списка, возглавляемого Владимиром Жириновским, из-за того, что вовремя не были поданы документы. Однако ЛДПР смогла подтвердить, что это произошло из-за состояния здоровья ее представителя. В итоге суд обязализбирком принять документы.

Источник фото: Правда.ру

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