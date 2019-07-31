Суд в Новосибирске не восстановил регистрацию фермера на выборах мэра

Центральный районный суд Новосибирска признал законным решение горизбиркома отказать главе фермерского хозяйства Алексею Южанину в регистрации кандидатом на пост мэра.

Южанин просил отменить решение и обязать комиссию предоставить ему время для исправления документов. Узнав вердикт суда, он заявил, что подаст апелляцию.

Напомним, 26 июля кандидат объявил голодовку. Пока он не решил, будет ли ее продолжать. Накануне мужчина во время пикета потерял сознание, ему понадобилась помощь врачей.

Фермеру было отказано в регистрации, так как в протоколе собрания региональной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвинула, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы. Южанин утверждает, что его юрист не обратил внимание на то, что они необходимы по местному закону.

Кандидатами в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть.

Источник фото: ВКонтакте

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