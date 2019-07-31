Памфилова: решения Центризбиркому никто не диктует

ЦИК ни от кого не получает указаний относительно действий в той или иной ситуации, заявила сегодня глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, она бы ни дня не работала на своем посту, если бы кто-то "из какого-то кабинета командовал и говорил". По словам Памфиловой, Владимир Путин выразил ей доверие и сказал работать так, как она считает нужным, а если кто-то давит, "посылать подальше".

"Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - добавила она.

Глава ЦИК также рассказала, что провела телефонный разговор с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом о ситуации с предстоящими выборами в РФ. Она его проинформировала, чтобы у Ягланда была максимально объективная картина.

Ранее генсек СЕ выразил обеспокоенность событиями в Москве, где независимым кандидатам отказывают в регистрации для участия в выборах в столичный парламент.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК записать совместный трек