ЦИК ни от кого не получает указаний относительно действий в той или иной ситуации, заявила сегодня глава комиссии Элла Памфилова.
По ее словам, она бы ни дня не работала на своем посту, если бы кто-то "из какого-то кабинета командовал и говорил". По словам Памфиловой, Владимир Путин выразил ей доверие и сказал работать так, как она считает нужным, а если кто-то давит, "посылать подальше".
"Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - добавила она.
Глава ЦИК также рассказала, что провела телефонный разговор с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом о ситуации с предстоящими выборами в РФ. Она его проинформировала, чтобы у Ягланда была максимально объективная картина.
Ранее генсек СЕ выразил обеспокоенность событиями в Москве, где независимым кандидатам отказывают в регистрации для участия в выборах в столичный парламент.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК записать совместный трек
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.