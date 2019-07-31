ЦИК: арест не мешает кандидатам в Мосгордуму подавать жалобы

Кандидаты, не зарегистрированные для участия в выборах в Мосгордуму и находящиеся под арестом за участие в несанкционированной акции протеста, имеют право подать жалобу в ЦИК через своих доверенных лиц. Об этом сегодня заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, кандидаты, о которых идет речь, избирательных прав не лишены. Им нужно просто оформить доверенность на подачу жалобы.

Памфилова сегодня на заседании также призвала избиркомы отстаивать в судах права зарегистрированных кандидатов на выборы, но снятых с них по жалобам политических оппонентов.

По ее словам, когда одни политики подают в суд на других, чтобы убрать их из предвыборной гонки, - это подлость. Это значит, что люди боятся реальной конкуренции, они "современные политические мальчиши-плохиши", сказала глава ЦИК.

Источник фото: сайт ЦИК

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