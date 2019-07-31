Сын погибшего в 90-е годы 20 века музыканта Игоря Талькова стал кандидатом в депутаты Тульской областной думы. Он выдвинут от КПРФ.
Игорь Тальков-младший зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу в Щекинском районе, откуда родом его отец, сказал "Интерфаксу" представитель обкома партии. В региональном избиркоме этот факт подтвердили.
Талькову 37 лет, он живет в Москве, временно является безработным.
Выборы в Тульскую облдуму пройдут в единый день голосования. Для участия в них выдвинулись более 600 человек.
Напомним, Игорь Тальков-старший был убит в 1991 году во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Ему было всего 34 года.
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