Заседание ЦИК по жалобам кандидатов в Мосгордуму пройдет 1 августа

ЦИК в четверг рассмотрит первую жалобу от незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму.

Как сообщила глава комиссии Элла Памфилова, всего поступило 6 жалоб. Она напомнила, что по закону их можно подавать только тогда, когда получен официальный отказ от Мосгоризбиркома. Но кандидатов попросили заранее предоставить документы, возражения, чтобы было возможно предварительно все изучить.

Памфилова подтвердила, что ЦИК имеет право зарегистрировать кандидата, которому было отказано в нижестоящих комиссиях.

Ранее сегодня зампред комиссии Николай Булаев пояснил, что кандидаты которые арестованы и из-за этого не смогут присутствовать на рассмотрении своих жалоб, могут действовать через уполномоченных представителей.

Напомним, избиркомы муниципальных округов столицы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов. В субботу в Москве прошел несанкционированный митинг против этого решения. Некоторые его участники в итоге были арестованы.

Источник фото: Википедия

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