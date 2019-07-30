К выборам губернатора Ставрополья допущены пять кандидатов

Избирком Ставрополья завершил регистрацию кандидатов на должность губернатора. Сегодня эту процедуру прошли еще два человека - Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и Виктор Соболев от КПРФ.

Ранее комиссия зарегистрировала действующего главу региона Владимира Владимирова ("Единая Россия"), зампредседателя краевой думы Александра Кузьмина ("Справедливая Россия") и депутата гордумы Ставрополя Геннадия Ефимова (ЛДПР).

Изначально о желании побороться за кресло губернатора заявляли шесть человек, но документы для регистрации один из них не принес.

Напомним, Владимиров был назначен врио губернатора в сентябре 2013 года, через год выиграл выборы. Его полномочия истекают в этом году.

Предыдущий глава региона Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию.

Источник фото: сайт "Единой России"

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