Отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму отменен

Мосгоризбирком сегодня отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты столичного парламента.

Отметим, это первое такое решение по жалобам кандидатов, принято оно было единогласно. Теперь окружной избирком должен повторно рассмотреть вопрос о регистрации.

Изначально Митрохину отказали в регистрации из-за недостаточного числа достоверных подписей. Однако в ходе проверки рабочая группа МГИК дополнительно засчитала в его пользу 203 подписи, и получившегося количества уже хватает.

Ранее Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб ряду кандидатов, среди которых Константин Лисица, Юлия Серебрянская, Дмитрий Гудков, Юли Галямина и др.

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