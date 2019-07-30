Отказ в регистрации Брюхановой на выборах в Мосгордуму оставлен в силе

Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Анастасии Брюхановой в качестве кандидата в депутаты столичного парламента.

Основанием для отказа, как и у большинства кандидатов, стало недостаточное число достоверных подписей. Сведения, указанные в жалобе, были перепроверены, но подписей все равно не хватило. Кроме того, выявлены ошибки в оформлении документов об имуществе за рубежом.

По словам Брюхановой, она принесла более 330 заявлений избирателей, в которых указано, что подписи они ставили лично, но их оставили без рассмотрения.

Представительница "Яблока" намерена обжаловать решение МГИК в Центризбиркоме.

Напомним, всего на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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