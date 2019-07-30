На Лубянской площади Москвы нельзя проводить акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента, так как она вызовет транспортные проблемы.
Об этом заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. В ведомстве отметили, что по площади проходят магистральные и районные маршруты единой транспортной сети города. Там расположен крупнейший в историческом центре пересадочный узел.
Напомним, ранее стало известно, что Либертарианская партия планировала 3 августа организовать митинг численностью до 15 тысяч человек на Лубянской площади, однако в мэрии заявили, что он возможен только на проспекте Академика Сахарова. В итоге партия отозвала свою заявку на проведение мероприятия.
Первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник сказал РИА Новости, что власти официально предупредили организаторов об ответственности в случае проведения несогласованной акции.
Источник фото: Правда.ру
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