Власти объяснили невозможность проведения митинга на Лубянской площади

На Лубянской площади Москвы нельзя проводить акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента, так как она вызовет транспортные проблемы.

Об этом заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. В ведомстве отметили, что по площади проходят магистральные и районные маршруты единой транспортной сети города. Там расположен крупнейший в историческом центре пересадочный узел.

Напомним, ранее стало известно, что Либертарианская партия планировала 3 августа организовать митинг численностью до 15 тысяч человек на Лубянской площади, однако в мэрии заявили, что он возможен только на проспекте Академика Сахарова. В итоге партия отозвала свою заявку на проведение мероприятия.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник сказал РИА Новости, что власти официально предупредили организаторов об ответственности в случае проведения несогласованной акции.

Источник фото: Правда.ру

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