Собянин: в Москве готовится новая провокация

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал намерения провести еще один митинг в столице 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента.

Он напомнил, что Либертарианской партии, которая хотела его организовать, власти предложили провести его на проспекте Академика Сахарова, где 20 июля прошло такое же мероприятие по их заявке. "Но организаторы отказались проводить согласованный митинг здесь и готовят новую провокацию", - сказал градоначальник в эфире телеканала "ТВЦ".

Он также заявил, что целью организаторов акции 27 июля было вовсе не выразить свое отношение к выборам, а устроить в городе беспорядки. Он назвал неправильным то, что люди, которые идут во власть, так грубо нарушают закон.

"Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем", - возмутился Собянин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что выборы в Мосгордуму будут очень конкурентными, так как зарегистрировано более 230 человек. "Кого там только нет: и правые, и левые, и белые, и красные", - заключил мэр столицы.

Источник фото: сайт мэра Москвы

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