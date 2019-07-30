Либертарианцы не согласились митинговать на проспекте Сахарова

Первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник рассказал о переговорах с либертарианской партией. По его словам, представители партии еще неделю назад связались с московское мэрией и уведомили о том, что хотят 3 августа провести акцию протеста на Лубянской площади.

Либертарианцы хотят поддержать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Администрация Москвы в установленные сроки не согласовала проведение митинга, поскольку Лубянская площадь является оживленной транспортной артерией, где проходит 12 автобусных маршрутов. Представителям партии рекомендовали провести митинг на проспекте Сахарова, но они отказались, не приведя ни единого аргумента.

Олейник пояснил, что организаторы акции протеста были предупреждены об ответственности за проведение несогласованных массовых общественных мероприятий.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с Тверской улицы в Москве, где 27 июля прошла несогласованная массовая акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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