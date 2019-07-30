Совет при президенте по правам человека обратился в ЦИК с просьбой привлечь членов СПЧ к участию в рабочих группах для повторной проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.
В заявлении на сайте ведомства отмечается, что этот вопрос стал большой общественной проблемой, поэтому процедура рассмотрения жалоб требует максимальной прозрачности.
В СПЧ добавили, что по закону Центризбирком в спорных ситуациях имеет право принимать решения о достоверности подписей по своему усмотрению. Адекватный учет волеизъявления избирателя является при этом главной целью, указано в обращении.
Напомним, выдвижение в депутаты столичного парламента завершилось 5 июля. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение в комиссии, а также обратиться в суд.
Источник фото: Правда.ру
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