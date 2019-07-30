Московские суды назначили аресты 61 участнику митинга

За участие в несанкционированной акции, которая состоялась в минувшую субботу в Москве, суды назначили административные аресты 61 задержанному, еще 161 человек оштрафован.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что всего зарегистрированы 278 административных материалов на задержанных. По ним проходят не только жители Москвы, но и значительное количество приезжих из Тульской, Калужской областей, Казани и др.

Оштрафованы и родители подростков, которые были задержаны на митинге. Их, напомним, было более 40 человек.

Среди арестованных решением суда, в частности, Илья Яшин, в общей сложности он получил 20 суток. Против одного из задержанных завели уголовное дело за то, что он бросил урну в омоновцев.

Сегодня замгенпрокурора Александр Буксман, комментируя происходящее в столице, заявил, что прокуроры должны жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных мероприятий.

Источник фото: Правда.ру

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