Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты столичного парламента представителя "Яблока" Сергея Митрохина.
Окончательное решение станет известно уже сегодня.
Добавим, в ходе данной избирательной кампании это первый случай - до сих пор группа рекомендовала все жалобы отклонять.
Митрохина не стали регистрировать, так как в его подписных листах был слишком большой процент брака - забраковано 618 подписей из 4940. Однако в итоге 203 подписи ему вернули, поэтому теперь их достаточно для регистрации кандидатом.
Ранее сегодня стало известно, что Мосгорсуд отменил регистрацию еще одного независимого кандидата - Сергея Цукасова. Он уже заявил, что намерен подать апелляцию на это решение в Верховный суд.
Источник фото: Twitter
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