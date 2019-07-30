В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты столичного парламента представителя "Яблока" Сергея Митрохина.

Окончательное решение станет известно уже сегодня.

Добавим, в ходе данной избирательной кампании это первый случай - до сих пор группа рекомендовала все жалобы отклонять.

Митрохина не стали регистрировать, так как в его подписных листах был слишком большой процент брака - забраковано 618 подписей из 4940. Однако в итоге 203 подписи ему вернули, поэтому теперь их достаточно для регистрации кандидатом.

Ранее сегодня стало известно, что Мосгорсуд отменил регистрацию еще одного независимого кандидата - Сергея Цукасова. Он уже заявил, что намерен подать апелляцию на это решение в Верховный суд.

Источник фото: Twitter

Читайте также:

МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой