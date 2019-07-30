Ситуация с выборами в Москве не перерастет в национальный кризис, считает депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.
По его словам, общее недовольство общества растет, оно совершенно обосновано, но такие серьезные акции протеста, как состоялась в субботу в столице, могут происходить только в Москве.
Парламентарий заявил Regions.ru. что независимых кандидатов в Мосгордуму можно было бы обыграть на честных выборах. Зная, как жители города относятся к "Единой России", даже действующие депутаты от нее пошли на выборы как самовыдвиженцы, напомнил он. Шерин выразил уверенность, что усугубления ситуации можно было избежать, сев с кандидатами за стол переговоров.
Он добавил, что власти должны делать все для того, чтобы люди не стремились выходить на митинги. А для это нужно вовремя решать их проблемы, необходимо слышать требования граждан и выполнять их, сказал депутат.
По его мнению, прошедший в Москве митинг - это протест не против власти, а против невозможности быть избранным и отдать свой голос за понравившегося кандидата.
Источник фото: сайт Госдумы
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