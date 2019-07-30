В Сочи начали прием документов на участие в конкурсе на пост мэра

В Сочи сегодня стартовал прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Он продлится до 29 августа.

Накануне прошло первое заседание конкурсной комиссии. Ее главой стала директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева.

Напомним, срок полномочий мэра города Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Нового главу изберут депутаты путем тайного голосования 10 сентября. Пахомов, который руководит городом уже 10 лет, ранее говорил, что не знает точно, пойдет ли на третий срок.

На кресло мэра курортного города имеют право претендовать те, кому уже исполнился 21 год, с высшем образованием. Кроме того, они должны не менее 5 лет руководить предприятием либо 3 года занимать одну из высших должностей муниципальной или госслужбы.

Отбирать претендентов будет комиссия, в которую входят 8 человек. Четверых ее членов уже определили народные избранники, остальных назначит губернатор.

Источник фото: сайт горсобрания Сочи

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