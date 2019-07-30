Эксперты допустили второй тур выборов губернаторов в пяти регионах

В Астраханской, Волгоградской, Вологодской областях, на Сахалине и в Республике Алтай, возможно, придется проводить второй тур выборов губернаторов. Такой прогноз дали эксперты сети "Давыдов. Индекс".

По их мнению, действующие главы данных регионов могут набрать в первом туре менее 50%. Так, для врио астраханского губернатора Игоря Бабушкина этот показатель может составить 41%, врио главы Волгоградской области Андрея Бочарова - 44%.

При этом для ряда руководителей других регионов, где также пройдут выборы, аналитики предсказывают более высокие цифры в первом туре, например, врио главы Башкирии Радию Хабирову - 68%, губернатору Забайкалья Александру Осипову - 66%.

По словам руководителя проекта, политконсультанта Леонида Давыдова, прогноз составлен на основе мнений участников экспертного рынка, в том числе из регионов. Он констатировал, что аналогичная методика себя оправдала перед выборами в Госдуму в 2016-м.

Источник фото: сайт "Единой России"

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