В ЛДПР предложили Медведеву создать министерство водных ресурсов

В России предлагают создать новое министерство - водных ресурсов. Соответствующее предложение в письме к главе кабмина Дмитрию Медведеву изложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР).

Он отметил, что в данный момент за водные объекты отвечают несколько органов исполнительной власти. Многие их полномочия дублируются, кроме того, зоны ответственности расписаны недостаточно четко.

По словам народного избранника, слабое взаимодействие ведомств, о которых идет речь, не позволяет эффективно проводить политику по сохранению водных объектов.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в стране министерство народонаселения. Он объяснил свою инициативу тем, что в РФ до сих пор не существует органа, который был занимался мерами по ликвидации демографического кризиса.

Политик указал, что одним из первых дел нового ведомства должно быть снижение количества абортов, причем за счет материальной поддержки беременных.

Источник фото: сайт ЛДПР

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