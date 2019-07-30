В КПРФ назвали избрание депутатами Рязанской гордумы главы администрации процедурой, которая не отвечает интересам города и его жителей. Об этом заявили в региональном отделении партии.
Коммунисты ранее не один раз предлагали провести референдум по прямым выборам мэра, но власти в этом отказывают под "надуманными предлогами", отмечается в сообщении.
В КПРФ считают, что избрание главы администрации депутатами, большинство из которых единороссы, - "фарс с заведомо известным результатом". В партии отметили, что ни в одном районе Рязанской области в настоящее время нет прямых выборов главы.
По этим причинам коммунисты решили "не участвовать в данном фарсе" и не поддерживать никого из кандидатов, выдвинувших кандидатуры на пост мэра. В их заявлении говорится, что мэром станет назначенец, который "будет подотчётен своим лоббистам-единороссам, а не народу". А в итоге положение жителей Рязани будет ухудшаться и дальше.
КПРФ требует возвращения всенародных выборов главы города, заключили в реготделении.
Источник фото: Правда.ру
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