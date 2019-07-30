Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

54% жителей нашей страны хотят, чтобы Владимир Путин остался главой государства и после 2024 года. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный специалистами "Левада-центра".

Два года назад так считали 67% участников исследования, а в 2013-м - менее 40%.

38% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы Путин остался еще на один срок, 8% не смогли сформулировать ответ на данный вопрос.

Добавим, 43% россиян считают, что доверие людей к президенту держится на том, что они не видят альтернативы. Всего лишь 24% объясняют его верой в то, что глава государства и дальше будет решать проблемы РФ.

На президентских выборах за Путина готовы голосовать 40% респондентов, или 54% из тех, кто пошел бы на них.

Ранее опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 65,2% россиян, противоположного мнения придерживаются 26,6%.

Источник фото: сайт Кремля

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