Агент кремля Яшин сливает силовикам планы оппозиции с 2018 года

Оппозиционный мундеп Красносельского района Москвы Илья Яшин оказался агентом Кремля, который около года информировал властей о внутренних планах либералов. Более того, он занимался "отработкой провокаций". Этой информацией поделился популярный телеграм-канал "Выпускайте кракена" со ссылкой на инсайдерские данные из силовых структур.

Исходя из предоставленных фото, становится понятно, что Яшина завербовали еще в марте прошлого года. Через некоторое время оппозиционер уже сам охотно подавал доклады куратору в органах. В документе от 25 июля содержится информация о том, что человек с позывным "Сигнал" сообщил о деталях митинга, назначенного на 27 июля. Однако в связи с тем, что ему начали поступать звонки с угрозами, оппозиционера нужно было отправить на "отдых" от публичных действий под видом административного ареста.

Именно Яшин особенно активно направлял людей на Трубную после прохода по Тверской. Это место сразу приобрело статус "второй Болотной". Призыв "Все на Трубную!" сработал очень естественно. Однако там митингующих поджидал ОМОН, который перекрыл все выходы с площади и из метро. Провокаторов выловили, митинг бесславно закончился.

Однако сам "засланный оппозиционер" до Трубной не успел доехать — его арестовали и дали 10 суток.

Либералы анонсировали новую протестную акцию, назначенную на 3 августа. Этот митинги столичные власти согласовали. Но даже если кто-то из поклонников блогера Алексея Навального решит устроить провокация, завербованный Яшин не пострадает, ведь он находится под "арестом".