В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации. Их подали Юлия Серебрянская, Константин Лисица и Иван Жданов.
Ранее глава комиссии Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обратиться в суд. Решение МГИК может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.
В Центризбиркоме уверили, что все жалобы будут объективно рассмотрены и что у кандидатов сохраняются шансы на регистрацию.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 отказано, в частности, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой.
В субботу в Москве состоялся митинг в поодержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Источник фото: Правда.ру
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