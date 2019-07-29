ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации. Их подали Юлия Серебрянская, Константин Лисица и Иван Жданов.

Ранее глава комиссии Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обратиться в суд. Решение МГИК может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

В Центризбиркоме уверили, что все жалобы будут объективно рассмотрены и что у кандидатов сохраняются шансы на регистрацию.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 отказано, в частности, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой.

В субботу в Москве состоялся митинг в поодержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Источник фото: Правда.ру

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