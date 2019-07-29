Глава Чувашии вернулся из Петербурга, где проходил лечение

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вернулся в республику из Петербурга. В северной столице он проходил плановое обследование и лечение в одной из больниц.

О своем возвращении чиновник написал в "Инстаграме". Он разместил фотографию, на которой стоит на фоне самолета в аэропорту Чебоксар.

Ранее СМИ сообщили, что Игнатьев экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение с подозрением на инфаркт, но в его пресс-службе эту информацию опровергли и сказали, что глава региона проходит плановое обследование и лечение и что "состояние его стабильное, настроение бодрое".

Он и в больнице продолжал работать, давал необходимые поручения подчиненным, следил за их выполнением.

Игнатьеву 57 лет. Он возглавляет Чувашию с 2010 года.

Источник фото: сайт главы Чувашии

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