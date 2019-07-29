Еще двое оппозиционеров арестованы за митинг в Москве

Суды в Москве признали незарегистрированных кандидатов в столичный парламент Константина Янкаускаса и Александра Соловьева виновными в организации несогласованной акции.

Янкаускасу назначено наказание в виде семи суток административного ареста, Соловьеву - восемь.

Большинство задержанных участников несогласованного митинга оштрафованы на суммы от 10 до 15 тыс. рублей.

Напомним, акция состоялась 27 июля, с городскими властями согласована она не была. За различные правонарушения задержали более тысячи человек, в том числе подростков.

Всего, по данным полиции, в мероприятии приняли участие более 3,5 тыс. человек. Прокуратура и МВД заранее выступали с призывами не выходить на данный митинг.

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