Суды в Москве признали незарегистрированных кандидатов в столичный парламент Константина Янкаускаса и Александра Соловьева виновными в организации несогласованной акции.
Янкаускасу назначено наказание в виде семи суток административного ареста, Соловьеву - восемь.
Большинство задержанных участников несогласованного митинга оштрафованы на суммы от 10 до 15 тыс. рублей.
Напомним, акция состоялась 27 июля, с городскими властями согласована она не была. За различные правонарушения задержали более тысячи человек, в том числе подростков.
Всего, по данным полиции, в мероприятии приняли участие более 3,5 тыс. человек. Прокуратура и МВД заранее выступали с призывами не выходить на данный митинг.
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