Представитель от партии "Яблоко" Ринат Хамиев снял свою кандидатуру с выборов губернатора Оренбургской области.
Ранее он уведомил избирком о намерении участвовать в выборах, однако подписи муниципальных депутатов в комиссию не предоставил.
Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Документы для регистрации избирком сдали врио губернатора Денис Паслер от партии "Единая Россия", Сергей Яцына от "Справедливой России", Анатолий Кобзев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), Константин Горячев от Демократической партии России и Максим Амелин от КПРФ.
В конце марта текущего года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга, который занимал этот пост 9 лет. Врио был назначен Паслер.
Источник фото: Правда.ру
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