В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации на выборах.

Отказано, напомним, было из-за превышения брака в подписных листах. Недействительными предлагают посчитать 908 подписей.

Кандидат заявила, что много подписей признали недействительными из-за ошибок при вводе данных и из-за ошибок в базе ФМС. Окончательное решение по Галяминой будет принято завтра.

В понедельник рабочая группа также рассмотрела жалобу кандидата в депутаты от "Яблока" Анастасии Брюхановой. Принято решение жалобу не удовлетворять, поскольку ей не хватает подписей для регистрации.

Кроме того, выявлены ошибки в оформлении документов о принадлежащем Брюхановой имуществе за рубежом.

Источник фото: Правда.ру

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