Жириновский раскритиковал депутатов за закон об электронной подписи

Владимир Жириновский раскритиковал закон об электронной подписи. По словам лидера ЛДПР, граждане страдают, потому что он не проработан.

Он отметил, что из-за использования электронной подписи многие люди становятся жертвами мошенников, так как ее легко подделать.

"За спиной граждан нечистоплотные обманщики продают их дачи, квартиры, машины", - написал политик в одной из соцсетей.

Причина проблем, добавил он, - недоработки в самом документе. В него необходимо было заложить запрет на использование такой подписи без участия человека, хотя бы при сделках с недвижимостью.

В настоящее время в законе есть лазейки и приходится разрабатывать поправки, подчеркнул парламентарий. По его словам, депутаты тратят рабочее время, что неправильно. "Законы надо продумывать более тщательно", - заключил он.

Источник фото: сайт ЛДПР

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