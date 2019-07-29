Владимир Жириновский раскритиковал закон об электронной подписи. По словам лидера ЛДПР, граждане страдают, потому что он не проработан.
Он отметил, что из-за использования электронной подписи многие люди становятся жертвами мошенников, так как ее легко подделать.
"За спиной граждан нечистоплотные обманщики продают их дачи, квартиры, машины", - написал политик в одной из соцсетей.
Причина проблем, добавил он, - недоработки в самом документе. В него необходимо было заложить запрет на использование такой подписи без участия человека, хотя бы при сделках с недвижимостью.
В настоящее время в законе есть лазейки и приходится разрабатывать поправки, подчеркнул парламентарий. По его словам, депутаты тратят рабочее время, что неправильно. "Законы надо продумывать более тщательно", - заключил он.
Источник фото: сайт ЛДПР
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