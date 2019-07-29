Прокуратура внесла представления главам пяти регионов из-за отставания по мусорной реформе. Об этом сегодня заявил амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.
По его словам, в субъектах РФ переход на новую систему обращения с отходами не состоялся вовремя. Так, в Амурской области операторы приступили к исполнению закона только с апреля.
В Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО схемы размещения отходов не соответствуют требованиям законодательства, добавил Саблин. А в Забайкалье схему вообще отменили.
Глава Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что оператор по обращению с отходами будет выбран к началу следующего года.
Напомним, мусорная реформа в нашей стране стартовала 1 января.
Источник фото: прокуратура ХМАО
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