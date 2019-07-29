Избирком Вологодской области зарегистрировал депутата местного парламента Ольгу Ширикову, выдвинутую ЛДПР, на выборы губернатора. Муниципальный фильтр она прошла, ей удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.
Ширикова стала первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы региона. Избирком рассмотрит документы еще шести претендентов, в частности, Ольги Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, действующего губернатора Олега Кувшинникова ("Единая Россия"), помощника депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексея Рылеева от "Родины" и др.
По закону на выборы вологодского губернатора могут выдвигаться только кандидаты от партий.
Кувшинников возглавляет регион с конца 2011 года. В 2014-м Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, а позже он выиграл выборы.
Источник фото: сайт "Единой России"
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