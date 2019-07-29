Зарегистрирован первый кандидат на выборы вологодского губернатора

Избирком Вологодской области зарегистрировал депутата местного парламента Ольгу Ширикову, выдвинутую ЛДПР, на выборы губернатора. Муниципальный фильтр она прошла, ей удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Ширикова стала первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы региона. Избирком рассмотрит документы еще шести претендентов, в частности, Ольги Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, действующего губернатора Олега Кувшинникова ("Единая Россия"), помощника депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексея Рылеева от "Родины" и др.

По закону на выборы вологодского губернатора могут выдвигаться только кандидаты от партий.

Кувшинников возглавляет регион с конца 2011 года. В 2014-м Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, а позже он выиграл выборы.

Источник фото: сайт "Единой России"

Читайте также:

На кресло вологодского губернатора претендуют восемь человек