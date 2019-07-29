Глава фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска отказал в регистрации кандидатом на должность мэра, подал иск в суд. По его словам, возможно, он будет рассмотрен уже в ближайшие дни.
При этом Южанин продолжает голодовку, о которой заявил на прошлой неделе. Он пьет только воду, свое состояние называет удовлетворительным.
Напомним, избирком не стал регистрировать Южанина, так как в протоколе собрания местной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвинула, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы. Фермер считает, что решение в отношении него было принято несправедливо.
На данный момент кандидатами в мэры Новосибирска уже зарегистрированы 17 человек. Выборы состоятся в единый день голосования.
Источник фото: ВКонтакте
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