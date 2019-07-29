Назначен и.о. главы Читинского района Забайкалья

Назначен и.о. главы администрации Читинского района Забайкалья. Им стал руководитель краевого департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Федор Кургузкин.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что глава района Вадим Захаров добровольно покинул свой пост. Он заявил, что для такого решения у него были "личные причины".

Сообщалось, что Захаров, который возглавил район год назад, ранее подвергался критике за срыв реализации нацпроектов. Кроме того, в районе из-за долгов практически парализована работа более 50 организаций.

Несколько дней назад также уволился глава еще одного района Забайкалья - Ононского. Ятур Танхаев подал в отставку после того, как его раскритиковал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Причиной для этого стало то, что во время весенних пожаров в регионе чиновник уехал в отпуск.

Источник фото: Правда.ру

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