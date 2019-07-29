Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Астраханской области

Избирком Астраханской области зарегистрировал депутата Госдумы Николая Арефьева в качестве кандидата в губернаторы. Он выдвинут реготделением КПРФ.

Необходимые для регистрации документы сдали также врио губернатора Игорь Бабушкин, глава фракции ЛДПР в облдуме Тимофей Щербаков и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев. По Бабушкину решение планируется принять в течение двух дней.

Изначально о своем намерении побороться за кресло губернатора заявляли 16 человек, но только четверо смогли предоставить документы.

Напомним, в начале июня российский лидер Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова, который был врио астраханского губернатора с прошлой осени. До этого он занимал должность замруководителя ФТС.

Источник фото: сайт "Единой России"

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