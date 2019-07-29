Чеченский Аргун возглавил родственник Кадырова

Врио мэра Аргуна назначен родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров.

По словам главы региона, "на новом месте Хас-Магомед в состоянии собрать вокруг себя команду единомышленников, способных мыслить по-новому" и работать с максимальной отдачей.

Рамзан Кадыров заявил, что чиновник вдохнёт новую жизнь в Аргун. Ранее он работал помощником главы Чечни, мэра Грозного, руководителя администрации главы и правительства ЧР. Он возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков при МВД по Чечне. До перехода на работу в Аргун являлся начальником УВД по Грозному.

Кадыров считает, что "Хас-Магомед сумел внести коррективы, которые позволили вывести УВД на лидирующие позиции в МВД по Чечне".

Аргун является спутником Грозного, он расположен в 8 км от столицы региона. Кадыров отметил, что до войны в городе действовали десятки крупных заводов, предприятия стройиндустрии и машиностроения. По его мнению, город может только обеспечить рабочими местами очень много жителей республики.

Источник фото: ВКонтакте

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