Жириновский встал на защиту губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края в трагедии, произошедшей с детьми, не виноват, заявил Владимир Жириновский.

Напомним, в ночь на 23 июля произошел пожар в палаточном лагере "Холдоми". На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

"Тем, кто обвиняет в случившемся губернатора Фургала, скажу: глава региона ни в чем не виноват", - написал лидер ЛДПР в одной из соцсетей.

По его словам, за пожарную безопасность отвечает МЧС: инспектор проверял лагерь, выявил недочеты, но не проконтролировал их исправление. Политик считает, что за такую халатность он должен сидеть в тюрьме. А губернатор, добавил он, не может следить за тем, что в сотнях километров от областного центра "баня не работает или палатки неправильно стоят".

Виноваты, добавил Жириновский, и те, кто организовал лагерь: они закупили дешевые китайские обогреватели с открытой поверхностью, палатки, которые быстро загораются.

Налицо преступная халатность, Фургал в ней не виноват, претензий к нему быть не может, заключил депутат.

Источник фото: сайт правительства Хабаровского края

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