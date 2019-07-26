Путин подписал закон, упрощающий оргдеятельность партий

Владимир Путин сегодня подписал закон, который упрощает организационную деятельность политических партий.

Документ изменяет порядок предоставления сведений о числе выдвинутых партией и ее отделениями кандидатов на выборные должности в органы госвласти и местного самоуправления, а также сведений о зарегистрированных избиркомами списках кандидатов в депутаты.

Теперь эти сведения будет предоставлять не партия, в ЦИК на основе данных, содержащихся в госсистеме "Выборы". Ранее все партии раз в три года обязаны были подавать в Минюст сведения о прошедших выборах.

Добавим, Путин в пятницу также утвердил альтернативные санкции за ошибки в декларациях муниципальных депутатов. Теперь за незначительные неточности или опечатки в документе может последовать предупреждение либо освобождение от должности. Сейчас за это лишают мандата.

Источник фото: сайт Кремля

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