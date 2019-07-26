ВЦИОМ: уровень доверия Путину увеличился до 73%

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 65,2% россиян, противоположное мнение выразили 26,6%. Об этом заявили эксперты ВЦИОМ после проведенного соцопроса.

Работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 38,3% опрошенных, не одобряют 47%. Для правительства в целом эти показатели - 41,8% и 46,2%.

Участникам исследования задали и прямой вопрос о доверии политикам. В итоге тройка лидеров выглядит так: Путину доверяют 73%, не доверяют - 23,8%, Медведеву - 38,1% и 57,5%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 35,5% и 57,6% соответственно.

Отметим, показатель доверия главе государства показал максимальное значение с конца мая.

Составлен также спонтанный рейтинг доверия политикам - опрашиваемые сами называли фамилии. В нем первое место занимает также Путин - 31%, за ним следуют министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (10,3%).

Источник фото: сайт Кремля

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