Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 65,2% россиян, противоположное мнение выразили 26,6%. Об этом заявили эксперты ВЦИОМ после проведенного соцопроса.
Работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 38,3% опрошенных, не одобряют 47%. Для правительства в целом эти показатели - 41,8% и 46,2%.
Участникам исследования задали и прямой вопрос о доверии политикам. В итоге тройка лидеров выглядит так: Путину доверяют 73%, не доверяют - 23,8%, Медведеву - 38,1% и 57,5%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 35,5% и 57,6% соответственно.
Отметим, показатель доверия главе государства показал максимальное значение с конца мая.
Составлен также спонтанный рейтинг доверия политикам - опрашиваемые сами называли фамилии. В нем первое место занимает также Путин - 31%, за ним следуют министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (10,3%).
Источник фото: сайт Кремля
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