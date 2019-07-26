Полиция проверяет информацию о подделке подписей в "Партии Роста"

Полиция в Марий Эл проверяет информацию о том, что в региональном отделении Партии роста подделывают подписи.

В ведомстве сообщили, что заявление от гражданина, имя которого не называется, поступило еще 3 дня назад. По указанному им адресу была направлена следственно-оперативная группа, которая осмотрела помещение и взяла объяснения. О результатах проверки правоохранители обещают рассказать позже.

Отмечается также, что в начале текущего месяца в МВД поступило обращение главы ЦИК региона по поводу изготовления и распространения агитационных материалов с нарушением закона. Было установлено, что этим занимались жители иностранных государств.

В отношении одного из кандидатов партии составлен административный протокол. Он обязан будет выплатить штраф.

Между тем, в реготделении политической силы заявили, что за день до сдачи подписей для регистрации на выборы в Госсобрание в правоохранительные органы начали поступать анонимные сообщения о том, что в офисе партии подделывают подписи. В Партии роста это считают провокацией.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

МГИК: подписи признают недействительными по вине сборщика или кандидата