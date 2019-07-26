Совет при президенте по правам человека призывает не участвовать в несогласованной акции на Тверской улице в Москве, которая запланирована на завтрашний день.
Об этом представителям СМИ заявил член СПЧ Александр Брод. По его словам, совет обеспокоен возможными нарушениями закона и порядка накануне Дня ВМФ. Организаторам данной акции Брод напомнил, что несогласие с решениями избиркомов надо выражать не на площадях, а исключительно в вышестоящих комиссиях или судах.
Напомним, акцию организуют оппозиционеры, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Брод призвал граждан не поддаваться на провокации, а правоохранителей - обеспечивать порядок в соответствии с законом. Член СПЧ добавил, что в случае участия в несанкционированном митинге безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.
Отметим, сегодня о том, что запланированная акция незаконна, напомнила и московская полиция.
Источник фото: Википедия
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