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Источник Правда.Ру

Матвиенко назвала продуктивной завершившуюся сессию Совфеда

Политика print

В Совфеде сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии. По словам спикера Валентины Матвиенко, в основном она была посвящена реализации целей, поставленных главой государства в послании Федеральному собранию, в майском указе и в нацпроектах.

Она отметила, что эта сессия стала не только одной из самых насыщенных, но и очень продуктивной. Верхняя палата на 15 пленарных заседаниях одобрила более 320 законов.

Матвиенко особо отметила, что очень результативной была и законотворческая работа сенаторов. Они внесли более 90 законопроектов, 15 из них стали федеральными. Это гораздо больше, чем за предыдущие сессии.

Традиционно последнее заседание СФ завершилось исполнением гимна РФ.

В августе у сенаторов будет отпуск. Первое заседание осенней сессии пройдет 25 сентября.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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Темы сенаторы совет федерации законодательство валентина матвиенко
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