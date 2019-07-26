Биатлонист Шипулин зарегистрирован на довыборы в Госдуму

Избирком Свердловской области зарегистрировал биатлониста Антона Шипулина кандидатом на пост депутата Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

Он стал седьмым кандидатом по данному округу. Ранее были зарегистрированы правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, Ирина Скачкова от "Яблока", Габбас Даутов (КПРФ), адвокат Игорь Рузаков от "Зеленых", Дмитрий Зенов от "Коммунистов России", Алексей Коровкин ("Справедливая Россия").

Бизнесмену из так называемого "списка Титова" Сергею Капчуку в регистрации отказали. Причина - с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет.

Напомним, довыборы проводятся в связи с тем, что в начале текущего года Госдума досрочно прекратила полномочия Сергея Бидонько. Он стал замгубернатора Свердловской области.

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