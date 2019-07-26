Глава Крыма потребовал отставки мэра Белогорска

Мэр Белогорска Александр Алексеенко должен уйти в отставку, потому что не справляется с обязанностями по благоустройству города. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас чиновник находится в отпуске. Аксенов отметил, что раз он отдыхает в такой ответственный момент, городу такой глава не нужен. "Пусть пишет заявление и увольняется", - сказал он.

Жители Белогорска жалуются на состояние дорог, уборку города, вывоз мусора, причем мэра большинство из них не знает в лицо. Ситуацию в населенном пункте глава РК назвал удручающей. Он поручил главе районной администрации Галине Перелович взять ситуацию в свои руки и заняться всеми проблемными вопросами.

44-летний Алексеенко стоит во главе Белогорска с 2016 года. Город расположен в 42 км от столицы Крыма Симферополя.

Источник фото: сайт главы Крыма

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