Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля

Московская прокуратура предупредила организаторов акции, намеченной на 27 июля, и всех жителей города об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

На сайте ведомства сообщается, что в интернете, в том числе и в соцсетях, людей призывают прийти в субботу на Тверскую улицу. Акция с городскими властями согласована не была. Кроме того, выбранное место ее проведения не позволяет обеспечить безопасность участников, отметили в прокуратуре.

Организаторов митинга, среди которых, в частности, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, предостерегали о недопустимости нарушения закона в связи с организацией подобного мероприятия 14 июля, однако они это проигнорировали. В результате в отношении них проводится административное расследование.

Напомним, акцию организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее не принимать в ней участие граждан призвала столичная полиция.

Источник фото: прокуратура ХМАО

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