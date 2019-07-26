Крымское отделение ЛДПР повторно подало документы на участие в выборах в Госсовет республики.
Напомним, 17 июля партии было отказано в регистрации списка, возглавляемого Владимиром Жириновским, из-за того, что вовремя не были поданы документы. Однако ЛДПР смогла подтвердить, что это произошло из-за состояния здоровья ее представителя. В итоге суд обязал избирком принять документы.
Они будут рассмотрены в течение 10 дней. Если с документами все в порядке, партию зарегистрируют для участия в выборах.
Напомним, к настоящему моменту уже зарегистрированы списки отделений семи партий: "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".
Отказано в регистрации отделению "Зеленых". Причина - неправильно оформленные подписи.
Источник фото: сайт ЛДПР
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