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ЛДПР повторно подала документы для участия в выборах в Госсовет Крыма

Политика » Выборы print

Крымское отделение ЛДПР повторно подало документы на участие в выборах в Госсовет республики.

Напомним, 17 июля партии было отказано в регистрации списка, возглавляемого Владимиром Жириновским, из-за того, что вовремя не были поданы документы. Однако ЛДПР смогла подтвердить, что это произошло из-за состояния здоровья ее представителя. В итоге суд обязал избирком принять документы.

Они будут рассмотрены в течение 10 дней. Если с документами все в порядке, партию зарегистрируют для участия в выборах.

Напомним, к настоящему моменту уже зарегистрированы списки отделений семи партий: "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

Отказано в регистрации отделению "Зеленых".  Причина - неправильно оформленные подписи.

Источник фото: сайт ЛДПР

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Темы крым лдпр госсовет предвыборная кампания
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