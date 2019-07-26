Снятый с выборов мэра Новосибирска кандидат объявил голодовку

Глава фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска отказал в регистрации кандидатом на должность мэра, объявил голодовку.

По его словам, после получения решения он обратится в суд. Голодовку Южанин объявил до момента регистрации. В ней кандидату от "Партии социальных реформ" было отказано из-за отсутствия в протоколе собрания партийной ячейки сведений о дате рождения и месте работы.

По мнению Алексея Южанина, это решение незаконно. Сегодня он намерен выйти с плакатом на одиночный пикет недалеко от мэрии города.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. На них выдвинулись 20 человек, избирком пока зарегистрировал 12, в том числе депутатов горсовета Наталью Пинус и Евгения Лебедева, экс-вице-мэра Данияра Сафиуллина, действующего мэра Анатолия Локтя и др.

Источник фото: ВКонтакте

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