Глава Азовского района Ростовской области Валерий Бевзюк подал заявление об отставке. Этому решению предшествовала критика губернатором Василием Голубевым реализации реформы по обращению с отходами.
Глава региона заявил, что указал руководителям ряда районов на слишком медленную ликвидацию незаконных свалок. В ответ на это Бевзюк доложил, что все уже убрали. Однако в ходе внезапной проверки выяснилось, что в районе убрали шесть свалок, а еще девять новых появилось.
Накануне Голубев встречался с активистами Общероссийского народного фронта, с которыми обсуждал проблему мусорной реформы. Сразу после этой встречи и стало известно об отставке чиновника.
Бевзюк возглавлял районную администрацию более 20 лет.
Добавим, на совещании с членами ОНФ губернатор предложил провести осенью встречу со всеми участниками реформы по обращению с отходами, чтобы подвести предварительные итоги работы в этом направлении.
Источник фото: сайт правительства Ростовской области
Читайте также:
Ростовский губернатор против прямых выборов глав муниципалитетов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.