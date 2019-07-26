Глава района Ростовской области подал в отставку после критики Голубева

Глава Азовского района Ростовской области Валерий Бевзюк подал заявление об отставке. Этому решению предшествовала критика губернатором Василием Голубевым реализации реформы по обращению с отходами.

Глава региона заявил, что указал руководителям ряда районов на слишком медленную ликвидацию незаконных свалок. В ответ на это Бевзюк доложил, что все уже убрали. Однако в ходе внезапной проверки выяснилось, что в районе убрали шесть свалок, а еще девять новых появилось.

Накануне Голубев встречался с активистами Общероссийского народного фронта, с которыми обсуждал проблему мусорной реформы. Сразу после этой встречи и стало известно об отставке чиновника.

Бевзюк возглавлял районную администрацию более 20 лет.

Добавим, на совещании с членами ОНФ губернатор предложил провести осенью встречу со всеми участниками реформы по обращению с отходами, чтобы подвести предварительные итоги работы в этом направлении.

Источник фото: сайт правительства Ростовской области

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